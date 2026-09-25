YouTube CEO'su, şirketin genç kullanıcıların güvenliği konusunda uzun süredir yatırım yaptığını savunarak platformun bundan sonra da bu alandaki çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Mohan, CNN'in YouTube'un da Meta'nın anlaşmasına benzer bir uzlaşmaya gidip gitmeyeceğine ilişkin sorusuna böyle bir planlarının olmadığını belirterek yanıt verdi.

YouTube Üst Yöneticisi (CEO) Neal Mohan, Meta'nın ABD'deki çok sayıda eyaletle çocuk ve gençlerin çevrim içi güvenliğine ilişkin yaptığı yaklaşık 18 milyar dolarlık anlaşmanın benzerini YouTube'un da yapacağı yönündeki beklentilere kapıyı kapattı.

ABD'de sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin hukuki ve siyasi baskı büyürken YouTube'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

YouTube Üst Yöneticisi (CEO) Neal Mohan (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA)

META UZLAŞTI YOUTUBE AYNI YOLA GİRMEDİ

YouTube'un açıklaması, Meta'nın ABD'deki eyaletlerle yaptığı kapsamlı uzlaşmanın hemen ardından geldi.

Meta; Facebook ve Instagram'ın çocuklar ile gençlerin platform kullanımını artıracak şekilde tasarlandığı ve bunun gençlerin ruh sağlığı krizine katkıda bulunduğu yönündeki iddialarla açılan davalar kapsamında yaklaşık 18 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Şirket ise anlaşma kapsamında herhangi bir hukuki sorumluluğu kabul etmedi.

Anlaşmanın yaklaşık 12,7 milyar dolarlık bölümü doğrudan ödemelerden oluşurken kalan yaklaşık 5,3 milyar dolarlık bölümün serbest bırakılması, YouTube ve TikTok'un da belirli çocuk güvenliği önlemlerini uygulamasına bağlandı.

Meta, YouTube ve TikTok'u da benzer önlemleri hayata geçirmeye çağırdı.