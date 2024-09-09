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Jorginho iddiası: Galatasaray, Arsenal'in yıldız orta sahasını kadrosuna katmak istiyor!

İngiliz basını Carlos Casemiro’nun takımda kalmak istemesi nedeniyle transferden vazgeçen Galatasaray’ın, Arsenal’in İtalyan oyuncusu Jorginho ile ilgilendiğini öne sürdü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024
Jorginho iddiası: Galatasaray, Arsenal’in yıldız orta sahasını kadrosuna katmak istiyor!

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Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kadrosuna bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray ile ilgili İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı. The Sun'ın haberine göre; Galatasaray ilk olarak Manchester United'dan Casemiro'ya talip olduğu ancak Brezilyalı yıldız takımda kalmak istemesi sonrası diğer seçeneklere yöneldiği ve Arsenal'in 32 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan yıldızı Jorginho'yu gündemine aldığı belirtildi.

ARTETA BIRAKMIYOR
Haberde, Galatasaray'ın Jorginho'yu transfer etmek istediği, ancak İngiliz ekibinin gelecek teklifleri reddetmesinin yüksek bir ihtimal olduğu da ifade edildi. İspanyol teknik adam Mikel Arteta'nın bu sezon henüz forma giymeyen 32 yaşındaki oyuncunun satılmasına karşı çıktığı, yeni transfer Mikel Merino'nun da sakatlık yaşamasının transferin gerçekleşmesini engelleyen faktörler olduğu da kaydedildi.

DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan 32 yaşındaki İtalyan orta sahaya 12 milyon Euro değer biçiliyor. Jorginho için bugüne kadar 78 milyon Euro bonservis ödendi.

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