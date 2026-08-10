Tahminler güncellendi: 6 küresel bankadan peş peşe yukarı yönlü altın revizyonları!

Küresel piyasalarda altın geçtiğimiz haftayı güçlü bir yükselişle 4 bin 342 dolardan tamamlarken, finans kuruluşlarından da fiyat beklentilerine yönelik yeni revizyonlar geldi. 6 banka, merkez bankalarının devam eden altın alımlarını gerekçe göstererek ons altında yeni senaryolarını gündeme taşıdı.

GRAM 1 HAFTADA YÜZDE 8,2 ARTTI

Geçen hafta ons altında yaşanan yükseliş, yurt içinde de etkisini gösterdi. Gram altın yüzde 8,29 artışla 6 bin 664 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,12 yükselişle 43 bin 532 liraya çıktı. Çeyrek altın da 10 bin 936 liraya yükseldi.

UBS UBS altın piyasasına yönelik orta ve uzun vadeli fiyat beklentisini yukarı yönlü revize etti. Ons altının 2027'nin ilk yarısında 5.000 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini öngördü. RBC Capital Markets RBC Capital Markets en yüksek senaryosunda ons fiyatının 5.300 dolara yaklaşabileceğini öngördü. Bankanın iyimser modeline göre, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 5.132 dolar, 2027 genelinde ise 5.296 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Morgan Stanley Morgan Stanley 2026 yıl sonu için 5.200 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Raporda, altının faiz ve temettü getirisi sunmaması ile saklama maliyetlerine dikkat çekilerek, yatırımcılara portföylerinde taktiksel olarak yüzde 1 ila 3 arasında yer vermeleri önerildi. Standard Chartered Standard Chartered ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4.200 dolar, dördüncü çeyrekte 4.650 dolar ve uzun vadede ise 5.000 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Citibank Citibank önümüzdeki bir aylık süreçte fiyatların durağan bir seyir izleyeceğini, hatta bir miktar geri çekilebileceğini öngördü. Ancak kısa vadeli bu durgunluğun ardından yılın son çeyreğinde sert bir ralli bekleyen Citi, ons altının 4.500 dolar seviyesine ulaşacağını belirtti. Gelecek yılın ilk yarısında ise ons altın fiyatının 5.000 dolar barajını aşacağını tahmin etti. Deutsche Bank Deutsche Bank Ağustos 2024'te başlayan sert yükseliş evresini sürdüren altın için değerleme modellerinin yıl sonuna doğru ons başına 4.700 dolarlık bir adil değere işaret ettiğini kaydetti.

28 HAFTANIN EN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Fed'in para politikasında beklenenden daha sınırlı sıkılaşmaya gideceği beklentisi, geçen hafta değerli metallere yönelik alımları destekledi. Altın ve gümüşün onsu, son 28 haftanın en güçlü haftalık performansını gösterdi. Ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 10,2, paladyumda yüzde 8, altında yüzde 7,4 ve platinde yüzde 6,2 arttı.

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