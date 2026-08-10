Tahminler güncellendi: 6 küresel bankadan peş peşe yukarı yönlü altın revizyonları!
Merkez bankalarının devam eden altın alımlarını gerekçe gösteren uluslararası finans kuruluşları, onsta 2026 ve 2027'ye ilişkin tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Senaryolarda 5 bin dolar seviyesi ağırlık kazandı.
Küresel piyasalarda altın geçtiğimiz haftayı güçlü bir yükselişle 4 bin 342 dolardan tamamlarken, finans kuruluşlarından da fiyat beklentilerine yönelik yeni revizyonlar geldi. 6 banka, merkez bankalarının devam eden altın alımlarını gerekçe göstererek ons altında yeni senaryolarını gündeme taşıdı.
GRAM 1 HAFTADA YÜZDE 8,2 ARTTI
Geçen hafta ons altında yaşanan yükseliş, yurt içinde de etkisini gösterdi. Gram altın yüzde 8,29 artışla 6 bin 664 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 8,12 yükselişle 43 bin 532 liraya çıktı. Çeyrek altın da 10 bin 936 liraya yükseldi.
28 HAFTANIN EN GÜÇLÜ PERFORMANSI
Fed'in para politikasında beklenenden daha sınırlı sıkılaşmaya gideceği beklentisi, geçen hafta değerli metallere yönelik alımları destekledi. Altın ve gümüşün onsu, son 28 haftanın en güçlü haftalık performansını gösterdi. Ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 10,2, paladyumda yüzde 8, altında yüzde 7,4 ve platinde yüzde 6,2 arttı.
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