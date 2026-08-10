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Darwin Nunez Trabzonspor'a doğru! Transferde sıcak gelişme

Bordo-Mavililer, 27 yaşındaki forvet Darwin Nunez transferinde son viraja girdi. Başkan Ertuğrul Doğan ve İbrahim Şahinkaya pürüzleri gidermek için yoğun mesai harcarken, teknik ekip oyuncunun bu hafta takıma katılmasını bekliyor.

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Darwin Nunez Trabzonspor'a doğru! Transferde sıcak gelişme

Trabzonspor'da Darwin Nunez sürecinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-Mavili yönetim, kadrosuna katmak istediği santrfor için geri sayım sürecine geçti.

Darwin Nunez ( Fotoğraflar, Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Darwin Nunez ( Fotoğraflar, Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Transfer sürecini bizzat yürüten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, bu transferi noktalamak adına yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yönetim Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'le temaslarını sürdürüyor. Anlaşmanın sağlanması ve sürecin sonuçlanmasının beklendiği belirtildi. Yeni sezon planlaması doğrultusunda hareket eden teknik heyet ise transferdeki küçük sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Darwin Nunez Trabzonspor'a doğru! Transferde sıcak gelişme-3

Oyuncunun takıma katılımına odaklanan teknik kadro, Darwin Nunez'in bu hafta içerisinde takıma dahil olmasını ve çalışmalara başlamasını bekliyor. Darwin Nunez'in özellikle hücum hattındaki bağlantı oyununda kullanılması bekleniyor.

Haber: Yunus Emre Sel

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