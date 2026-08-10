Darwin Nunez Trabzonspor'a doğru! Transferde sıcak gelişme

Darwin Nunez ( Fotoğraflar, Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Transfer sürecini bizzat yürüten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, bu transferi noktalamak adına yoğun bir çalışma yürütüyor.

Yönetim Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'le temaslarını sürdürüyor. Anlaşmanın sağlanması ve sürecin sonuçlanmasının beklendiği belirtildi. Yeni sezon planlaması doğrultusunda hareket eden teknik heyet ise transferdeki küçük sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.