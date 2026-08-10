Mezun olmadan istihdam fırsatı: Öğrenciler için yapay zeka devrimi

Yükseköğretimde istihdam odaklı programlar gençleri doğrudan iş hayatına hazırlıyor. YÖK'ün yapay zekaya dayalı programları, uygulamalı eğitimi ve sektörel iş birlikleri öğrencilere mezun olmadan istihdam fırsatı sunuyor.

Savunma sanayiden sağlığa, tarımdan hayvancılığa ve otomotive kadar birçok sektörde yapay zekanın devrede olduğu otomasyon mezunları rağbet görüyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar Gelişmeleri "sessiz devrim" olarak nitelendiren Özvar, yapay zeka derslerinin tüm üniversitelerde belirli seviyelerde zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

Üniversite tercihinin son gününde öğrencilere "istihdam odaklı tercih" uyarısında bulunan Özvar, binlerce öğrenciye istihdam kapısını açan YÖK'ün çalışmalarını İş'in Doğrusu'na anlattı...

SEKTÖRDE YAPAY ZEKA KULLANIMI

Türkiye'de yapay zeka mimarisiyle uğraşacak, yazılımını inşa edecek zaten grup belli. Bir oran var. Bizim asıl bütün sektörlerde yapay zeka ürünlerini kullanabilecek gençlere ihtiyacımız var. Yapay zeka kullanıcısı inşa etmek üzere üç yıl önce kritik strateji geliştirdik.

EN HIZLI GELİŞEN ÜÇ ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE

Kısa zamanda bilişim ve yapay zeka eksenli programlar açtık. Stanford Üniversitesinin yapay zeka endeksi her yıl yayınlanır. Orada görülen Avrupa'da yapay zeka gelişmelerine karşı en hızlı reaksiyon ilk üç ülkeden biri Türkiye'dir. Bu bizim açımızda fevkalade kıymetli.

YAPAY ZEKA ZORUNLU OLACAK

Konvansiyonel geleneksel programlarda veriye, yapay zekaya dayalı yeni derslerin zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Bir üniversitemizde bu sene deneme yapıyoruz. Hazırlığı bitmek üzere, hangisi olduğunu ilan edeceğiz. Bir vakıf üniversitesi. Bütün bölüm ve fakültelerde yapay zeka zorunlu hale getirildi.

Türkiye'deki bütün üniversitelerde de yapay zeka dersi belirli seviyelerde zorunlu hale getirilecek. İlahiyattan tutun uluslararası ilişkilere kadar her alanda yapay zeka enstrümanları kullanılacak. Öğrenciler hangi programda okurlarsa okusunlar algoritmik düşünceyi öğrenecek, iş yaşamına da hazırlanacak.