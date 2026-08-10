Akif Kemal Akay (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)

Ancak Başkan Akay da 6 blok olarak maketi yapılan konutları önce 3 bloğa daha sonra 1 bloğa düşürdü. 2023 yılında başkan Akay, "Zeydan Başkan zamanından kalan bitiremediğimiz tek projeydi. Onu da tamamladık. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 60 dairelik bir blok tamamlandı. 6 tane de iş yerimiz var. Çevre düzenlemesini yaptık. Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun" diyerek açıklama yaptıktan sonra işçilerin huzurunda kura çekimini gerçekleştirmişti.