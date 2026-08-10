CHP yönetimi Adana'da işçilere verdiği konut sözünü tutmadı: Kura çekildi 8 yıldır anahtar verilmedi
CHP yönetimindeki Seyhan Belediyesi'nin 2018'de temelini attığı Sarıhamzalı İşçi Konutları aradan geçen yıllara rağmen işçilere teslim edilmedi. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay ve Oya Tekin dönemlerini gören proje 6 bloktan 1 bloğa düşerken, işçiler hala evlerinin anahtarını bekliyor.
Adana'da geçtiğimiz yıl rüşvet suçundan tutuklanan büyükşehir belediye başkanı CHP'li Zeydan Karalar, 2018 yılında Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Sarıhamzalı Mahallesi'nde "Kentsel Gelişim Projesi" adı altında 6 bloklu, 2+1 ve 3+1 olarak belediye işçileri için Sarıhamzalı İşçi Konutları'nın temelini attı.
Ancak Karalar, temelini attığı konutlara bir çivi dahi çakmadan büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. 2019 seçimlerinde partilisi Akif Kemal Akay Seyhan Belediye başkanlığını kazandı.
Ancak Başkan Akay da 6 blok olarak maketi yapılan konutları önce 3 bloğa daha sonra 1 bloğa düşürdü. 2023 yılında başkan Akay, "Zeydan Başkan zamanından kalan bitiremediğimiz tek projeydi. Onu da tamamladık. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan toplam 60 dairelik bir blok tamamlandı. 6 tane de iş yerimiz var. Çevre düzenlemesini yaptık. Maddi durumu yetersiz olan işçilerimiz için iyi bir fırsat oldu, hayırlı uğurlu olsun" diyerek açıklama yaptıktan sonra işçilerin huzurunda kura çekimini gerçekleştirmişti.
Başkan Akay'dan sonra 2024 seçimlerinde koltuğa oturan ve halen rüşvet iddiasıyla cezaevinde yatan CHP'li Oya Tekin de projeyle ilgili tek bir adım atmadı.
KONUTLAR İŞÇİLERE HALA TESLİM EDİLMEDİ
Konutların temel atılmasından bugüne kadar 3 belediye başkanı değişti ama işçilerin konutları teslim edilmedi. Ağustos ayı meclis oturumunda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Başak Korkmaz Çınar, belediye yönetiminin işçi konutlarının teslim tarihleri konusunda verdiği sözleri yerine getirmediğini kaydetti.
Sürekli değişen teslim tarihlerinin vatandaşın belediyeye olan güvenini zedelediğini belirten Çınar, "Geçtiğimiz yılın Aralık ayından beri kürsüye çıkıp konuşan belediye yöneticileri konutları her ay işçilere teslim ediyor, ama bugüne kadar hiçbir konut işçilere teslim edilmedi. Sitenin giriş kapısı yapılmamış, asansörler çalışmıyor, peyzaj çalışmaları yok, bodrumu su basmış. Bu şekilde mi temsil ettiniz?" dedi.
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