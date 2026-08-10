Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kara kutusu' olarak bilinen Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in tutuklandığı soruşturma dosyasının ayrıntıları ortaya çıktı.

50 MİLYONLUK MAKİNELER İÇİN İKİ KATI ÜCRET



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir şirketten satın alınan asfalt makinelerinin piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu belirlendi. Buna karşın belediyenin, firmaya 20 milyon lira nakit ve 80 milyon lira değerinde daire vererek toplam 100 milyon liralık ödeme yaptığı ortaya çıktı. Böylece makineler için firmaya değerinin iki katı ücret ödendiği görüldü.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZALPER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kara kutusu' olarak bilinen Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'in emniyet ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Soruşturma dosyası bilindiği üzere daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken verilen yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.

Soruşturma kapsamında MASAK raporlarındaki tespitler doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Özel'in eski danışmanı Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer de çıkar amaçlı 'suç örgütüne üye olma' ve 'rüşvet'ten tutuklanmıştı.

Özgür Özel ve İlksen Özalper

2 KATI ÖDEME

Özalper'e, Okurlar Makina Motor İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından asfalt makinelerinin alınması karşılığında firmaya 20 milyon lira nakit ve 80 milyon lira değerinde daire verilerek ödeme yapıldığı yönündeki tespitler soruldu.

Belediye tarafından alınan iş makinelerinin değerinin yaklaşık 50 milyon lira olduğu, bu nedenle firmaya fazla ödeme yapıldığı değerlendirmesi kapsamında söz konusu işlem hakkında bilgisinin olup olmadığı sorulan Özalper, "Ben adı geçen firmayı ilk defa burada duydum. Bu firmadan belediye tarafından alınan makinelerle ilgili de bir bilgim yoktur" dedi.

PARA HAREKETLERİNİ HATIRLAMADI

Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre Özalper'in hesabında 24 Şubat 2025'te 2 milyon 900 bin lira, 24 Aralık 2025'te ise 905 bin lira olmak üzere iki ayrı nakit para yatırma işlemi bulunduğu belirtildi. Özalper, söz konusu paraları kendisinin yatırmadığını savunarak, "Ben bu şekilde bir para yatırma işlemi gerçekleştirmedim. Hesabıma böyle bir para yatırılmış veya başka bir şahıs tarafından yatırılmış olsa mutlaka hatırlarım. Ben hesabıma bu miktarlarda bir para yatırmadım veya başka bir şahıs da yatırmadı" ifadelerini kullandı.

Sağdaki Cem Yüzer

SUÇU EŞİNE ATTI

Hayatı boyunca bu miktarlarda parasının olmadığını belirten Özalper, adına kayıtlı ve eşi tarafından kullanılan bir Akbank hesabı bulunduğunu söyledi. Özalper, söz konusu para hareketlerinin bu hesapta bulunması halinde işlemlerin eşi tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini, kendisinin ise bundan haberdar olmadığını ileri sürdü. Özalper, herhangi bir maddi menfaat temin etmediğini ileri sürdü.

Haber: Umay Sena Sümer

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