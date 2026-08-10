Avusturya Şansölyesi Stocker Ankara'da: Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklara ve askerlere yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Başkan Erdoğan, Stocker'i, Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Stocker'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Stocker'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan ve Stocker, merdivenlerde Türk ve Avusturya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Stocker, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

TEMASTA MASAYA NELER YATIRILACAK?

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerin detaylarını paylaştı. Görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler değerlendirilecek; mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağı öğrenildi.

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