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Folorunsho sürprizi

Cimbom, Michael Folorunsho için İtalyan ekibi ile temaslara başlayacak. Okan Buruk da yıldız oyuncu için onay verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
Folorunsho sürprizi

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Galatasaray'da orta saha transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, boşta olan Fransız yıldız Adrien Rabiot ile temaslarını sürdürürken gündeme yeni bir isim daha geldi. Cimbom'un hedefindeki yeni isim Napoli'de forma giyen 26 yaşındaki İtalyan yıldız Michael Folorunsho. Galatasaray Yönetimi'nin Napoli ile önümüzdeki günlerde temas kuracağı ve resmi teklifini sunacağı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'un Rabiot transferinin gerçekleşmemesi durumunda Michael Folorunsho transferine onay verdiği bildirildi.

2 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
2019 yılından beri Napoli'de forma giyen İtalyan yıldızın sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. 8 numara dışında 6 ve 10 numara pozisyonunda da görev yapan Folorunsho'nun güncel piyasa değeri 8.5 milyon Euro. Napoli'nin bu sezon hiçbir maçta görev vermediği yıldız oyuncu kariyerinde 265 karşılaşmada görev aldı. 38 gol atarken 17 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, 2 kez İtalya Milli Takım formasını giydi.

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