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Fluminenseli Arias: Avrupa’da oynamak istiyorum

Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan Fluminenseli Arias, kulübüne ateş püskürdü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024
Fluminenseli Arias: Avrupa’da oynamak istiyorum

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Fluminense'de Galatasaray gerginliği yaşanıyor. Copa America'ya damgasını vuran ve Fluminense'nin yıldızlarından Jhon Arias ve menajeri, kulübün transferine izin vermeyerek sözünü tutmadığını savunuyor. Arias'ın Fluminense ile olan sözleşmesine göre 10 milyon Euro ve üzeri bir teklif geldiğinde kulübün transfere onay vermesi gerektiği belirtiliyor. Galatasaray, Jhon Arias için 12 milyon Euro'luk teklif yaptı. TNT Sports Brasil'in haberine göre teklifin reddedilmesinin ardından öfkelenen 26 yaşındaki oyuncu, yönetime "Artık Avrupa'da oynamak istiyorum, bırakın Galatasaray'a gideyim" dedi.

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