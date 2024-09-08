Fluminenseli Arias: Avrupa’da oynamak istiyorum

Fluminense'de Galatasaray gerginliği yaşanıyor. Copa America'ya damgasını vuran ve Fluminense'nin yıldızlarından Jhon Arias ve menajeri, kulübün transferine izin vermeyerek sözünü tutmadığını savunuyor. Arias'ın Fluminense ile olan sözleşmesine göre 10 milyon Euro ve üzeri bir teklif geldiğinde kulübün transfere onay vermesi gerektiği belirtiliyor. Galatasaray, Jhon Arias için 12 milyon Euro'luk teklif yaptı. TNT Sports Brasil'in haberine göre teklifin reddedilmesinin ardından öfkelenen 26 yaşındaki oyuncu, yönetime "Artık Avrupa'da oynamak istiyorum, bırakın Galatasaray'a gideyim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN