Akciğer sönmesi teşhisi konuldu

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer alan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarışlar öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı. Kaza sonrası kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan sporcuya, hafif pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhisi kondu. Dün yarışamayan ve bugünkü mücadeleye çıkamayacak olan Razgatlıoğlu, bu sezon üst üste 13 yarış kazanan sporcu rekoruna imza atmıştı. Öte yandan Milli motosikletçi, pilotlar klasmanında 365 puanla liderliğini sürdürüyor.

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