Simeone’yi değil Mourinho’yu seçti

Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak renklerine bağlayan Fenerbahçe, Faslı orta sahayı Atletico Madrid'in elinden aldı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Amrabat transferi için oldukça istekli olduğu biliniyordu. Arjantinli hoca, oyuncuyu ağustos ayının sonunda ikna etmek için birkaç kez aradı. Ancak İspanyol devi, Amrabat'ın kiralık sözleşmesine herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemek istemedi. Fiorentina'nın sadece Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği gelen bilgiler arasında. Deneyimli futbolcunun ise Jose Mourinho ile konuştuktan sonra, sadece Sarı-Lacivertliler için oynamayı kabul ettiği ifade ediliyor. Öte yandan Faslı orta saha geçen haftaki imza töreninde "Jose Mourinho müthiş bir teknik direktör. Ona hayır demek mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı.

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