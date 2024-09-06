Montella zorlu Galler maçı öncesi önemli bir mesaj verdi: 22 yıllık hasreti bitireceğiz

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella bugünkü Galler maçı öncesi umut dağıttı. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olduklarını söyleyen İtalyan hoca, "Ama artık bu geride kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi, Dünya Kupası için önemli bir bilet. 22 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz. Eylül ayı futbolcular için kritik bir aydır. Maç ritmi oynayarak kazanılabiliyor. Premier Lig'in ne kadar zor bir lig olduğunu biliyoruz. Galler'in oyuncularının bir çoğu orada oynuyor. Böyle bir maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık" dedi.

Kendisinin başa geçtikten sonra 16 basamak yükseldiklerini vurgulayan Montella, "Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Ben genel olarak oyun prensiplerinin üzerinde durmayı seviyorum. Kadromdaki futbolcuların en iyisini seçiyorum. Gelecek zamanda bütün futbolcuları değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Basın toplantısında konuşan Çağlar Söyüncü ise, "Tekrardan burada olduğum için mutluyum. Şampiyonada takımımız tüm ülkemizi gururlandırdı. Takım arkadaşlarımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi yeni hedeflerimiz var. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Yeni hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.