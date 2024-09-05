Emeklilikte 2008 farkı: 4600 günü tamamlayan hem emekli olur hem tazminat alır

Emeklilik tarihini merak eden çalışanların bir diğer araştırdıkları konu ise kıdem tazminatı. Yasalara göre istifa ederek tazminat almak mümkün değil. Fakat istisnaları da var. Bu istisnalardan birisi de emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Dolasıyla prim ve varsa yıl şartını tamamlayanlar isterlerse istifa ederek son işyerlerinden en az 1 yıl çalışmış olma koşuluyla kıdem tazminatlarını alabiliyor.

İŞE GİRİŞE GÖRE PRİM ŞARTI

Bu noktada emeklilikte yaş dışındaki şartları işe giriş tarihi belirliyor.

- BİRİNCİ DÖNEM: 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarda kıdem tazminatı almak için en az 3 bin 600 gün primin olması isteniyor. 10 yıllık primi olanlar istifa ederek son işyerlerinden kıdem tazminatlarını alabiliyor.

- İKİNCİ DÖNEM: İlk defa sigortalı olunan 8 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasını kapsayan bu dönemde ise iki farklı şart bulunuyor. Birincisi kadın ya da erkek çalışan fark etmeden 7 bin günü dolduranlar istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyor. İkincisi ise 7 bin günü tamamlayamayanlar için geçerli. Bu durumda 4 bin 500 günü tamamlayan ve ilk sigortalı olduğu tarihten itibaren 25 yıl geçmiş olanlar ( 1999 girişliler için 25 yıl bu yıl 9 Eylül'de dolacak) yine istifa ederek kıdem tazminatlarını talep edebiliyor.

YIL ŞARTI ORTADAN KALKIYOR

- ÜÇÜNCÜ DÖNEM: 01.05.2008 sonrasında ilk kez sigortalı olanlar bu dönem kapsamına giriyor. Burada kıdem tazminatı alabilmek için prim şartı 7 bin 200 güne çıkıyor. Kadın erkek fark etmeden tüm sigortalılar 7 bin 200 günü doldurduklarında kıdem tazminatını alabiliyor. Bu kadar primi olmayan ancak 1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için yeni şartlar oluşuyor. 2008 tarihinden 2016 yılına kadar her yıl 100 gün artarak primler hesaplanıyor. Bu durumda 4 bin 600 gün ile 5 bin 400 gün arasında primi tamamlayanlar kıdem tazminatı alabiliyor. Burada işe girişe göre prim şartı da belirleniyor.



KISMİ EMEKLİLİK İMKANI VAR

Kıdem tazminatı için gerekli prim şartlarındaki alt sınırlar kısmi emeklilik sınırları olarak karşımıza çıkıyor. 1999 öncesi için kısmi emeklilik şartları 15 yıl ve 3 bin 600 gün iken, 1999/2008 orasında 25 yıl 4 bin 500 gün oluyor. 2008 sonrasında ise her yıl kademeli artan ve 4 bin 600 günle başlayıp 5 bin 400 güne çıkan kısmi emeklilik şartları oluşuyor. Bu primler tazminat için yeterli olsa da emeklilik için yaş şartının da yerine getirilmesi gerekiyor.

YAZI ALMAK ŞART UNUTMAYIN

Anlattığımız prim şartlarını ve kıdem tazminatı alabilmek için gerekli en az 1 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar SGK'ya giderek bu şartları sağladıklarına dair yazı alabiliyor. Bu yazı olmadan istifa ederseniz kıdem tazminatı alamazsınız. O yüzden önce bu yazıyı almalı ve sonrasında da işyerine vereceğiniz istifa dilekçesine eklemelisiniz. Dilekçeye de istifa sebebi olarak yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamanız olarak belirtmelisiniz.



TAZMİNAT KOŞULLARI NASIL OLUŞUYOR?

- Bu şart aynı zamanda kısmi emeklilik için de geçerli oluyor.

- 2008 yılı içinde ilk kez sigortalı olanlar 4600 gün tamamlamak zorunda.

- 2009 yılında sigortalı olanlar için prim şartı 4700 gün.

- 2010 yılında sigortalı olanlar için prim şartı 4800 gün.

- 2011 yılı içinde sigortalı olanlar için 4900 gün şartı bulunuyor.

- 2012 yılında sigortalı olanlar için prim şartı 5000 güne çıkarken, 2013 yılında sigortalı olanlarda 5100 gün oluyor. 2014'te bu şart 5200 güne, 2015 yılı için 5300 güne ve 2016 yılı ile sonrası için 5400 güne çıkıyor.