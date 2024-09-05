Ayşe Özyılmazel ve Somer Sivrioğlu ayrıldı mı? Birbirlerini takipten çıkardılar

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça gündem olan Somer Sivrioğlu 18 yıllık eşi Aslı Sencer'le yollarını ayırmıştı. Dedikodular devam ederken yeni aşka yelken açan ünlü şef, Pınar Kızılkaya ile olan ilişkisini açıklamıştı.

Sivrioğlu'nun bu birlikteliği de çok uzun sürmemişti. Popüler şef, daha sonra da kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Aslı Turanlı ile samimi halleriyle olay olmuştu. Aşk hayatında bir hayli hızlı olan Somer Sivrioğlu'nun adı son olarak Ayşe Özyılmazel ile aşk iddialarına karışmıştı. Birlikte Almanya'ya giden ikili bu aşk iddialarını verdikleri pozla doğrulamıştı. Kimilerine göre uzun ömürlü olacak denilen ilişkiye ümitle bakanların tadını kaçıracak bir iddia ortaya atıldı. Sivrioğlu ve Özyılmazel sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. Ortaya atılan ayrılık iddiaları da epey güçlendi. İki taraftan da henüz konu hakkında bir açıklama gelmedi.