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218 milyonluk Oliveira kazığı

Galatasaray takımdan ayrılmaya yanaşmayan Portekizli orta saha Sergio Oliveira’nın kontratını imaj haklarıyla beraber 5.8 milyon Euro yaklaşık (218 milyon lira) ödeyip feshetti. Taraftarlar da bu karar yoğun tepki gösterdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
218 milyonluk Oliveira kazığı

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Portekizli orta saha Sergio Oliveira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı takımla 2 yıl daha kontratı bulunan ve yapılan görüşmelerde kontratını feshetmeye yanaşmayan 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi imaj haklarıyla birlikte 5.8 milyon Euro (yaklaşık 218 milyon TL) tazminat ödenerek feshedildi.

Tecrübeli futbolcuya verilecek tazminat bedelinin 3 yıla yayılan taksitler halinde ödeneceği öğrenildi. Taraftarlar da yüksek tazminat bedeli için sosyal medyada yönetime yoğun tepki gösterdi. Galatasaray'dan ayrılan 32 yaşındaki futbolcu Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu. Oliveira, Galatasaray formasıyla çıktığı 58 maçta 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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