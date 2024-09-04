Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Joao Mario’nun transferinde önemli rol oynadı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva forma giydiği ilk günden itibaren performansıyla Siyah- Beyazlı taraftarların sevgilisi konumunda. Hücumda Kartal'ın itici gücü olan yıldız oyuncu çıktığı 6 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

31 yaşındaki Portekizli yıldızın sahada takımına yaptığı katkıyı saha dışına da taşıdığı ve Siyah- Beyazlılar'ın yaptığı Joao Mario transfer inde önemli rol oynadığı öğrenildi. Silva'nın, geçen sezon birlikte forma giydiği vatandaşını telefonla arayarak Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna ettiği ve Marıo'nun da Silva'nın tavsiyelerinin ardından Siyah-Beyazlı kulübe imza attığı ifade ediliyor. Taraftarlar da iki ismin bu kez Beşiktaş'ta buluşacağı günü ve performanslarını iple çekiyor.