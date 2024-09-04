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Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Joao Mario’nun transferinde önemli rol oynadı!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva skorer performansının yanı sıra Joao Mario’nun transferinde de önemli rol oynadı. Yıldız oyuncu vatandaşıyla telefonda görüşüp Beşiktaş’a gelmesi için ikna etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Joao Mario’nun transferinde önemli rol oynadı!

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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva forma giydiği ilk günden itibaren performansıyla Siyah- Beyazlı taraftarların sevgilisi konumunda. Hücumda Kartal'ın itici gücü olan yıldız oyuncu çıktığı 6 maçta 4 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

31 yaşındaki Portekizli yıldızın sahada takımına yaptığı katkıyı saha dışına da taşıdığı ve Siyah- Beyazlılar'ın yaptığı Joao Mario transfer inde önemli rol oynadığı öğrenildi. Silva'nın, geçen sezon birlikte forma giydiği vatandaşını telefonla arayarak Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna ettiği ve Marıo'nun da Silva'nın tavsiyelerinin ardından Siyah-Beyazlı kulübe imza attığı ifade ediliyor. Taraftarlar da iki ismin bu kez Beşiktaş'ta buluşacağı günü ve performanslarını iple çekiyor.

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