20 milyon Euro geri çevrildi: Mourinho, Oosterwolde’yi bırakmıyor

Kanarya'da transfer olacak futbolcular kadar, takımda kalacak isimler de büyük önem arz ediyor. Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığından sonra bir önemli futbolcusunu daha bırakmak istemiyor. Milli futbolcunun 30 milyon Euro'ya Brighton'a transfer olmasının ardından gözler Jayden Oosterwolde'ye çevrildi.

Transfer edilirken ödenen bonservis ücreti sebebiyle eleştiri konusu olan Hollandalı futbolcu için, Katar'dan bir kulübün 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü. Ancak bu teklifin karşısına Mourinho engeli çıktı. Portekizli teknik adam tecrübeli sol beki bırakmak istemiyor. Sarı- Lacivertli yöneticilerin Mourinho'nun bu kararını dikkate aldığı ve gelen astronomik teklifi değerlendirmeye almadığı kaydedildi. Jorge Jesus döneminin devre arasında 6 milyon Euro'ya Parma'dan transfer olan Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2027 Haziran ayına kadar kontratı var. Geçtiğimiz sezon 43 maçta görev alarak 2 gol kaydeden Oosterwolde, bu sezon ise 8 maçta 749 dakika süre aldı.