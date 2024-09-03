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Cengiz Ünder: "Ben Rusya’ya gitmem"

Spartak Moskova’nın transfer teklifinde bulunduğu Cengiz Ünder, yönetime Rusya’da oynamak istemediğini söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 03 Eylül 2024
Cengiz Ünder: Ben Rusya’ya gitmem

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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder ile yolların ayrılması planlanıyor. Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon Euro'luk rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Ünder, beklentileri karşılayamadı. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından Sarı-Lacivertliler'de kalıp kalmayacağı merak edilen milli futbolcu için eski talibi yeniden teklifte bulundu.

Rusya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Spartak Moskova'nın Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder için 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Bu teklif sonrasında tecrübeli oyuncudan sürpriz bir çıkış geldi. Cengiz Ünder'in yönetime, "Ben Rusya'da oynamak istemiyorum" dediği öğrenildi. Böylece transfer rafa kalktı. 27 yaşındaki, Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asiste imza attı.

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