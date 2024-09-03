13. sol bek Jakobs!

Aslan yeni sol bekine kavuştu. Sarı-Kırmızılılar Ismail Jakobs'u kadrosuna kattığını açıkladı. Buna göre yıldız oyuncu satın alma opsiyonlu kiralandı. Futbolcunun kulübüne 1 milyon Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecek.

Futbolcuya ise bu sezon için net 2 milyon 100 bin Euro tutarında ücret verilecek. Buna ek olarak futbolcunun zorunlu satın alma bedelinin 8 milyon Euro olduğu belirtildi. Senegalli futbolcu, Buruk döneminde forma giyen 13. sol bek olacak. Köhn, Angelino, Kazımcan, Adekugbe, Emre Taşdemir ve Patrick van Aanholt gibi orijinal mevkisi sol bek olan isimlerin yanı sıra Leo Dubois, Berkan Kutlu, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Barış Alper ve Jelert de bu süreçte defansın solunda görev aldı.