Boğaz’da triatlon şöleni: Yarışmacılar Yusuf Dikeç’in ünlü pozuyla start aldı!

Oral-B Challenge İstanbul'da dördüncü kez yapıldı. Yarışmaya 680 triatlet katıldı. Yarış milli sporcu Yusuf Dikeç ve Oral-B'nin marka yüzü oyuncu ve seramik sanatçısı Yağmur Tanrısevsin'in, Kanlıca'da Dikeç'in ünlü pozuyla verdiği startla başladı.

Yüzme parkurunun ardından Küçüksu İskelesi'nde karaya çıkıldı. Ardından 40 kilometrelik parkuru bisikletle tamamlayan sporcular, Küçüksu-Çubuklu arasında 3 tur olarak hazırlanan 10 kilometrelik parkuru koşarak tamamladı. Kadınlar genel kategorisinde Ece Calp birinci olurken, erkekler kategorisinde ise Behzad Nobaripur birinciliğe adını yazdırdı.