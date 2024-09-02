Badredine Bouanani an meselesi: Beşiktaş, yeni bir hamle yaptı

Beşiktaş transferde vites taktı... Angelo transferinde Chelsea ile bir türlü anlaşamayan Siyah-Beyazlı yönetimin bu oyuncunun yerine Fransız ekiplerinden Nice'de forma giyen 19 yaşındaki Badredine Bounani'yi kiralamak için harekete geçtiği iddia edildi.

Cezayirli yıldızla her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın Fransız kulübü ile satın alma opsiyonu konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Asıl mevkisi sağ kanat olan Bounani'nin 10 numara pozisyonunda da görev alması nedeniyle tercih edildiği ortaya çıktı. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen genç oyuncunun Nice ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Geçen sezonun 2. yarısında kiralık olarak Lorient'e giden Cezayirli oyuncu, burada sahaya çıktığı 11 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş Yönetimi'nin pürüzleri giderdiği an bu oyuncuyu İstanbul'a getireceği gelen bilgiler arasında. Bounani'nin transfer edilmesini Teknik Direktör Van Bronckhorst'un da istediği belirlendi.