SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Rabiot bombası: Galatasaray Fransız yıldızla yeniden temaslara başladı

Bonservisi elinde olan Adrien Rabiot, Aslan’dan 3 gün süre istedi. 5 büyük ligden bir takımla anlaşamazsa G.Saray’ın teklifine olumlu dönüş yapması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Rabiot bombası: Galatasaray Fransız yıldızla yeniden temaslara başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar, son olarak İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve Temmuz ayından beri boşta olan Fransız merkez orta saha Adrien Rabiot için yeni bir hamle yaptı. Cimbom, 5 büyük ligden henüz bir takımla anlaşamayan 29 yaşındaki oyuncu için daha önce yaptığı teklifi güncelledi. Tecrübeli oyuncu ise Galatasaray'dan 3 gün süre istedi. Fransız orta saha, bu süre zarfında 5 büyük ligden bir takımla anlaşamazsa Galatasaray'ın teklifini kabul edecek.

JUVENTUS'TA 212 MAÇA ÇIKTI
Juventus ile 212 karşılaşmaya çıkan Adrien Rabiot, 22 gol atarken 15 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro... Adrien Rabiot, Juventus dışında PSG ve Toulouse gibi takımların formasını giydi. Fransa Milli Takımı'nda 48 kez boy gösteren yıldız futbolcu, 4 kez de fileleri havalandırmayı başardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Netflix yine haddini aştı: Adaya barış getiren Türk askerini sivil katliamıyla suçlayan skandal Rum dizisini yayınlayacak!
Kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Gözaltına alınan amcasının aracındaki kıyafetle DNA’sı uyuştu
Yeni maaşa yeni promosyon I Emeklilerin ödemeleri arttı! Bankalar promosyon miktarlarını yükseltti: Şartlara dikkat
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
HAVA DURUMU I Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alacak: AFAD’tan turuncu ve sarı alarm!
Okan Buruk’tan Icardi açıklaması! Adana Demirspor’da sakatlık yaşayan Mauro Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı’nda önemli açıklamalar! Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık
Aslan demir büktü! Galatasaray Süper Lig’de Adana Demirspor’u 5-1 yendi
CIA kime ne mesaj veriyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan dikkat çeken ’Kapadokya’ paylaşımı | FETÖ’nün darbe şifresiydi
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan tarihi çıkış: AB - Şanghay arasında tercih yapmıyoruz | Türk donanması çok farklı bir lige çıkacak
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | Özrü kabahatinden büyük!
Külliye’de önemli kabul: Başkan Erdoğan olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ile keskin nişancıları ağırladı
Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba Kayserilioğlu’nu alkışlattı | AK Parti’den sert tepki
Fenerbahçe’de ayrılık vakti! Cengiz Ünder için dev rakam
SON DAKİKA