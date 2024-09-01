Rabiot bombası: Galatasaray Fransız yıldızla yeniden temaslara başladı

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılılar, son olarak İtalyan devi Juventus'ta forma giyen ve Temmuz ayından beri boşta olan Fransız merkez orta saha Adrien Rabiot için yeni bir hamle yaptı. Cimbom, 5 büyük ligden henüz bir takımla anlaşamayan 29 yaşındaki oyuncu için daha önce yaptığı teklifi güncelledi. Tecrübeli oyuncu ise Galatasaray'dan 3 gün süre istedi. Fransız orta saha, bu süre zarfında 5 büyük ligden bir takımla anlaşamazsa Galatasaray'ın teklifini kabul edecek.

JUVENTUS'TA 212 MAÇA ÇIKTI

Juventus ile 212 karşılaşmaya çıkan Adrien Rabiot, 22 gol atarken 15 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan Fransız orta sahanın güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro... Adrien Rabiot, Juventus dışında PSG ve Toulouse gibi takımların formasını giydi. Fransa Milli Takımı'nda 48 kez boy gösteren yıldız futbolcu, 4 kez de fileleri havalandırmayı başardı.