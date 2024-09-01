Ferdi Kadıoğlu’nun gidişi sıkıntı yarattı

Alanya maçının ardından konuşan Mourinho "Harika bir oyuncu olan Ferdi'yi kaybettik.Yolumuza devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanarak takımın UEFA kadrosu hakkında ufak bir detaya değinmişti.

Portekizli çalıştırıcı "Kotamız az olacak. Kulüp altyapısında yetişmiş 2 oyuncu vardı. Bunlar; Ferdi ve 2. kalecimizdi. Bazı oyuncular dışarıda kalacak" dedi. Avrupa Ligi'nde 25 kişilik kadronun 4'ü altyapıdan yetişmiş olmak zorunda. Ferdi'nin gidişi sonrası Fenerbahçe'de bu kritere uyan tek oyuncu, 3. kaleci Osman Ertuğrul Çetin. Bu eksik dolayısıyla Avrupa Ligi kadrosuna Ertuğrul'la birlikte A Takım'dan 22 kişi yazılabilecek ve bazı isimler dışarıda kalacak.