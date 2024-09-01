Çaykur Rizespor, Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup oldu!

Çaykur Rizespor konuk ettiği Kasımpaşa'ya evinde 1-0 yenildi. Bu sezon iç sahada galibiyetle tanışamayan Karadeniz ekibi dün de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Fall'ın ortasında Ben Ouanes yaptığı vuruşla konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Devre bu skorla sona erdi. 2. yarı iki takım skoru değiştirmek için büyük çaba sarfetti. 72'de Ben Ouanes'in attığı gol iptal edildi. 81'de Ç.Rizespor Zeqiri ile önemli bir fırsattan yararlanamadı. Maçı konuk ekip Kasımpaşa 1-0 galip tamamladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN