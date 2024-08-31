Yeni sol bek Jakobs

Derrick Köhn'ün takımdan ayrılmasından sonra sol beke takviye yapmak isteyen ve bir süredir bazı isimlerle görüşmeler halinde olan Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Ismail Jakobs'u transfer etti. Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağlayacak. Bu kiralama bedeli için 1 milyon Euro ödenecek. Satın alma opsiyonununsa 8 milyon Euro olması bekleniyor. Bu sezon Fransa Ligi'nde 2 maçta forma giyen yıldız futbolcu, gol veya asist üretemedi. Monaco kariyerinde 105 karşılaşmaya çıkan Jakobs, 1 gol atarken 8 asist yaptı. Başarılı sol bek 19 kez Senegal Milli Takımı'nda forma giydi. 25 yaşındaki oyuncunun transferi netleştikten sonra Galatasaray hakkında bazı futbolculardan bilgi aldığı öğrenildi.

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