Ustaların gecesi

Fener havaya girdi... Geçen hafra Rizespor deplasmanında gövde gösterisi yapan Kanarya dün de Kadıköy'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. 9. dakikada Mert Müldür'ün ortasında Dusan Tadic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kontrol etti. 43. dakikada Dzeko'nun sağ taraftan içeriye çevirdiği topta ceza sahası sağ çaprazdan Tadic'in vuruşu filelerle buluştu. 1-0. 45+1. dakikada Maximin'in vuruşunda top savunmaya çarptıktan sonra direğe de çarparak kornere çıktı.

LIVAKOVIC'TEN KRİTİK HAMLELER

58. dakikada Livakovic zamanında kalesinden çıkıp tehlikeyi önledi. 63. dakikada Livakovic karşı karşıya pozisyonda Cordova'ya gol izni vermedi. Bu pozisyonun devamında Fenerbahçe 2-0'ı yakaladı. Defansın hatasını iyi değerlendiren Tadic şık bir aşırtma vuruşla farkı ikiye çıkardı: 2-0. 3 dakika sonra İrfan'ın asistinde Dzeko sahne aldı ve Fenerbahçe, Alanyaspor önünde zorlanmadan 3-0 kazandı.