Amrabat fırtınası

Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan 13 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Faslı ön libero Sofyan Amrabat dün İstanbul'a geldi. Alanyaspor maçını da stattan takip eden futbolcuya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 28 yaşındaki oyuncunun bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4 yıllığına Sarı-Lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BRIGHTON'DA FERDİ ŞOKU: 2 HAFTA YOK

Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'ya Brighton'a sattığı Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere macerası talihsiz başladı. Sakatlık geçiren 24 yaşındaki sol bekin yeşil sahalardan 10-15 gün uzak kalması bekleniyor.