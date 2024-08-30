Muhammed Cham Trabzon’da

Trabzonspor, 10 numara mevkisi için Muhammed Cham transferinde mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, Avusturyalı futbolcunun transferi için Fransız ekibi Clermont'a 4 milyon Euro ödeyecek. Trabzonspor, Cham ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan Trabzonspor, KAP'a yaptığı bildiride Cham'ın maaşını da duyurdu. 23 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda yıllık 1 milyon 375 bin Euro kazanacak.

WEGHORST RESMEN AJAX'TA

Trabzonspor ile ismi anılan Hollandalı golcü Wout Wrghorst, Ajax'a transfer oldu. Hollanda ekibi, 32 yaşındaki golcüyle 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.