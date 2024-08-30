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Beşiktaş Lugano önünde gol olup yağdı!

Beşiktaş, Lugano’yu Immobile (2), Rafa Silva, Gedson ve Salih’in golleriyle devirdi. Böylece şov yaparak gruplara kaldı. Özellikle ilk yarı ve 1-1'den sonra müthiş oynayan Kartal futbol resitali sunarak rakiplerine şimdiden gözdağı verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024
Beşiktaş Lugano önünde gol olup yağdı!

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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde... Kartal ilk maçta deplasmanda 3-3 berabere kaldığı İsviçre'nin Lugano takımını rövanş maçında 5-1 yenerek adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Siyah-Beyazlılar 7'de 1-0 öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Masuaku'nun sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Immobile topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. 14'te Immobile'nin vuruşunda El Wafi topu çizgi üzerinden çıkardı. 41'de Immobile'nin vuruşunu Saipi çıkardı. Dönen topa Semih vurdu ama savunma ayak koyarak golü önledi. Devreyi Beşiktaş 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI COŞTULAR
İkinci yarının 59. dakikasında Lugano, Vladi'nin golüyle skora denge getirdi: 1-1. Ancak 65'te Rafa Silva'nın harika pasında Gedson Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. Kartal bu golden sonra 70'de Rafa Silva ve 71'de Immobile'nin golleriyle farkı üçe çıkardı: 4-1. Beşiktaş'ta Salih Uçan 90+2'de gol perdesini kapatarak skoru ilan etti: 5-1.

BU KADARINI BEKLEMİYORDUM
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Paulista çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Yıldız oyuncu, "Bu kadar çabuk adapte olmayı beklemiyordum. Ailem ve ben bu konuda şaşırıyoruz. Her şey harika gidiyor. Burada olduğum için çok mutluyum" ifadesini kullandı.

IMMOBİLE 6 GOL ATTI
İtalyan yıldız oynadığı son 5 karşılaşmada 6 gol kaydederek takımına çok önemli bir katkıda bulundu.

ANGELO İÇİN SON DÜZLÜK
Beşiktaş, Chelsea'den Angelo Gabriel'i transfer etmek son düzlüğe girdi. Siyah-Beyazlı yönetimin Chelsea'yi ikna etmeye çalışırken çok önemli mesafe katettği ortaya çıktı. İngiliz kulübünün kiralamaya sıcak baktığı ancak kesin kararın en geç 3 gün içinde verileceği öğrenildi.

UÇAR: TRANSFERİ KONUŞMUYORUZ
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar maçtan sonra çok fazla havaya girmelerine gerek olmadığını söyleyerek, " 5-1'in keyfini yaşayalım. Transferi şimdilik konuşmuyoruz. Takım olma yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.

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