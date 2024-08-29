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Önce 6 numara sonra sol bek

Fenerbahçe orta saha transferine harcanacak para belli olduktan sonra sol bek için resmi adımı atacak. Hedefteki isim Gent forması giyen 22 yaşındaki Archie Brown.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Önce 6 numara sonra sol bek

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Fenerbahçe'de transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sarı- Lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrasında sol beke takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim ise Gent forması giyen Archie Brown. Fenerbahçe Yönetimi bu transferi beklemeye aldı. Yönetim, öncelikle 6 numara transferine odaklandı.

Orta saha transferi sonuçlandıktan sonra sol bek transferi için harekete geçilecek. 6 numara transferi için harcanacak paraya göre sol bek için hamle yapılacak. Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Gent'te forma giyen Brown için önümüzdeki günlerde resmi transfer teklifinde bulunması bekleniyor. Fenerbahçe kadrosunda bulunan Oosterwolde gibi, sol bek, sol açık ve sol stoper oynayabilen genç isim Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Jamaica ve İngiltere milli takımları forması giyebilen genç isim, İngiltere'nin U20 takımında forma giydi.

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