Hermoso’da büyük engel!

Avrupa Ligi'nin yeni formatında yoluna devam edecek olan Galatasaray'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Futboldan sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu, Young Boys maçı sonrası yaptığı açıklamada eksik bölgelerini ivedilikle tamamlayacaklarını söylemişti.

Sol bek, orta saha ve stoper takviyesini gündemine alan Galatasaray'ın sıcak temas halinde olduğu isimlerden birisi Mario Hermoso. Bonservisi elinde olan İspanyol savunmacı ile ilk teması geçtiğimiz hafta kuran ve transferde mesafe kateden yönetim, Şampiyonlar Ligi şoku sonrası frene bastı. 30 milyon Euro'ya yakın bir gelirden olan Galatasaray, Hermoso'nun istediği yıllık maaşı karşılamada artık çok zorlanacak. Ayrıca yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takıma gitmek istediği, bu nedenle de transferin zora girdiği belirlendi.