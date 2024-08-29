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Galan kapışması! İspanyollara göre Beşiktaş ve Galatasaray transferde yeniden karşı karşıya geldi

Relovo, iki takımın Atletico Madrid’in sol beki Javi Galan’ı transfer etmek istediğini öne sürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Galan kapışması! İspanyollara göre Beşiktaş ve Galatasaray transferde yeniden karşı karşıya geldi

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Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. İspanyol basınında yer alan haberde sol bek arayan iki takımın Atletico Madrid'in takımdan ayrılması beklenen İspanyol yıldızı Javi Galan'a talip olduğu ne sürüldü.

Haberin detaylarında iki takımın oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi. İki takımın da ilerleyen günlerde oyuncu için teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Sociedad'da geçiren 29 yaşındaki sol bek 18 resmi maça çıkıp 1 asistlik katkı sağlamıştı. Madrid ekibinin Arjantinli teknik diretörü Simeone'nin takımda düşünmediği tecrübeli futbolcunun ya yeniden kiralanması, ya da bonservisiyle ayrılması bekleniyor. 7 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan Galan'ın kontratı 2026 yılında sona erecek.

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