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Ferdi Kadıoğlu fırtınası!

Brighton Teknik Direktörü Hürzeler, “Çok heyecanlıyım harika bir karakteri transfer ettik. Mükemmel bir oyuncu” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
Ferdi Kadıoğlu fırtınası!

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Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Hürzeler, "Çok heyecanlıyım harika bir karakteri transfer ettik. Mükemmel bir oyuncu. Ferdi Kadıoğlu'nun büyük bir yeteneği var. Öğrenmeye ve gelişmeye çok hevesli biri Premier Lig'e hızlı bir şekilde uyum sağlayacağından eminim" diye konuştu.

Bu arada Brighton taraftarları, Ferdi Kadıoğlu'nun takıma katılmasından dolayı mutluluklarını sosyal medyada dile getiriyorlar. İngiliz taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Çok iyi bir futbolcu transfer ettik. Bu sezon yaptığımız en iyi transferlerden biri" ifadelerini kullandılar.

NIJMEGEN KASASINI DOLDURDU
Hollanda ekibi NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu transferinden yüzde 10 sonraki satıştan pay karşılığında 3 milyon Euro'yu kasasına koydu. Aynı zamanda 500 bin euro da 'FIFA Dayanışma Katkı Payı' aldı. Bu pay Brighton tarafından ödenecek.

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