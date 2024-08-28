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Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da

İngiliz kulübü, milli futbolcumuzun 5 yıllığına transfer edildiğini açıkladı. F.Bahçe de bonuslarla beraber 35 milyon Euro kazanacağını duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024
Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da

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Ve tarihi transfer resmen gerçekleşti. Türk futbolunun en önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'la 5 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe dün yaptığı açıklamada, İngiliz kulübüyle 30 milyon Euro karşılığında anlaşıldığını, ayrıca 5 milyon Euro performans bonusu ve sonraki satıştan da yüzde 10 kazanç elde edileceğini duyurdu.

Sarı-Lacivertliler ayrıca Ferdi Kadıoğlu'na duygusal bir yazı ile veda etti. Paylaşımda, "Parçası olduğu bu camia için milyonların birlikte söylediği bestelerin en nadide parçası Ferdi Kadıoğlu; Fenerbahçe'de formaya saygı, armaya aidiyet duyanlar iz bırakırlar. Ve iz bırakanlar asla unutulmazlar… Atacağın her adımda yanında milyonlar var… Başarılarınla gururlanacağız. Sevgimiz, hep yanında olacak. Yolun açık, şansın bol olsun!" denildi.

TÜRK BAYRAĞI İLE AÇIKLANDI
Brighton kulübü Ferdi'nin transferini açıklarken yayınladığı videoda Türk bayrağı temasını kullandı. Bu video kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

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