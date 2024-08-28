Demet Özdemir ve Birand Tunca, önceki gün akşam saatlerinde Etiler'deki bir mekandaydı. Birlikte akşam yemeği yiyen arkadaşlar, gazeteciler ile sohbet etti. Birand ile uzun zamandır görüşemediğini dile getiren Özdemir, "Birand ile yeni bir işe başladık. Uzun zamandır da görüşmüyorduk. Vakit bulduk oturalım dedik" ifadelerini kullandı.

YENİLGİYİ GÖZE ALDI!

Tenis kıyafetlerine benzer bir kıyafet ile görünen Demet Özdemir, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna "Hayır, tenis oynayanlara gerçekten saygı duyuyorum ama o topun bana geliş süresini ben bekleyebileceğimi düşünmüyorum. Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım yani" diyerek güldü.



'TORREIRA MUTLU'

Birand Tunca da geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Lucas Torreira ile görüntülenmişti. Bu sohbetin ardından Lucas Torreira eski aşkı Devrim Özkan ile tekrardan barışmıştı. Konuyla ilgili Tunca, muhabirlerin soruları karşısında, "Lucas arkadaşım, maça da gideceğim. Bence mutlular şu an. Devrim maça da gelecekmiş, şans getirir inşallah diyelim" dedi.