Şok eden Ferdi Kadıoğlu gerçeği!

Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satan Fenerbahçe'nin eline kesintilerle birlikte çok az bir para geçecek. Sarı-Lacivertliler'in İngiliz ekibiyle 30 milyon Euro'ya anlaştığı iddia edildi.

Kanarya, bu gelirin yüzde 2.5'ini yetiştirme bedeli olarak Nijmegen'e verecek. Ayrıca Hollanda kulübüne yüzde 10 satış payı gidecek. Kalan paranın yüzde 50'si Bankalar Birliği anlaşması gereği elden çıkacak. Ferdi Kadıoğlu transferi sonrası Fenerbahçe'ye transfer gelirinden yüzde 44 kalacak. Transferin 30 milyon Euro bittiği düşünülürse Fenerbahçe'nin eline geçecek para 13 milyon Euro olacak. Sarı-Lacivertliler, rekor bir ücretle Brighton'a sattığı Ferdi'den daha fazla gelir elde etmeyi hedefliyordu.