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Okan Buruk, yapılan eleştiriler ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı: City veya Real’i tutun o zaman

Okan Buruk, yapılan eleştiriler ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayarak, "2 yıl şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi’ndeki takıma başarısız diyorsanız, Manchester City veya Real Madrid’i tutmanız lazım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Okan Buruk, yapılan eleştiriler ile ilgili sorulan soruyu yanıtladı: City veya Real’i tutun o zaman

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kritik Young Boys maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Başarılı hoca, "Sakin olmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen 2 gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa hayır demem. Ülkemiz için Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz" dedi.

HER MAÇ FARKLI BİR HİKAYE
Buruk, "Son dönemde final maçlarında skor ve oyun kimseyi tatmin etmedi. Planlamalarınızda değişiklik olacak mı? Üzerinizde baskı hissediyor musunuz?" sorusuna, "Vallahi ne diyeyim. Ruh halimi de açıkladınız, başarısızlığımı da açıkladınız. Diyecek pek bir şey yok. 5 maç saydınız belki, geçen seneden bir de deplasmanda oynadığımız Hatay maçını sayarsak 6. mağlubiyet o, tüm maçlar içinde. 17 maç üst üste kazanmış takıma başarısız diyorsanız, 2 sene üst üste şampiyon olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki takıma başarısız diyorsanız Manchester City'i veya Real Madrid'i tutmanız lazım. Kaybedilen her maç farklı hikaye" yanıtını verdi.

TRAŞ OLDUM ONDANDIR!
Okan Buruk'a bir gazeteci, "Hocam son zamanlarda sizi biraz gergin görüyoruz" dedi. Tecrübeli hoca bunun üzerine, "Traş oldum ondandır" diye yanıt verdi.

BEKLERDE YİNE JELERT&KÖHN
3-2'lik yenilgi sonrası Galatasaray'ın beklerinin performansı da eleştiri almıştı. Ancak Okan Buruk bu akşam bir değişime gitmeyecek. Rövanşta da sağ bekte Elias Jelert, sol bekte ise Derrick Köhn'ün forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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