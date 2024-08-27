Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys’u Rams Park’ta ağırlayacak

Cimbom bu akşam tek ihtimalli bir sınava çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka yer almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, playoff turu rövanşında Young Boys ile Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas düdük çalacak.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Maçın 4. hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak. VAR odasında Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak. İsviçre'de oynanan ilk maçı 3-2 kaybederek taraftarlarına büyük bir şok yaşatan Galatasaray'a bu akşam tur ve Şampiyonlar Ligi'nde devam için 2 farklı galibiyet gerekiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın 1 farklı galibiyetinde ise maç uzayacak. Diğer skorlarda Young Boys turu geçen taraf olarak. Temsilcimizde sakatlığı süren Davinson Sanchez takımdaki yerini alamayacak. İlk maçta kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı da forma giyemeyecek.