Galatasaray Salih Özcan’ın peşinde

Alman basını Galatasaray'ın, Borussia Dortmund'un yollarını ayırmayı düşündüğü milli futbolcu Salih Özcan ile ilgilendiğini iddia etti. Haberin detaylarında yıldız orta sahanın ayrılmak için seçenekleri değerlendirdiği belirtilirken, Sarı-Kırmızılı takımın da 26 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu belirtildi. Haberde ayrıca "Borussia Dortmund, milli futbolcu için beklentilerini karşılayacak teklifler gelmesi durumunda transfer görüşmelerine açık"ifadeleri de kullanıldı. Alman ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunan Salih'e, Marsilya, Lyon ve Rennes'in de ilgisi bulunuyor. 2022 yılından bu yana Dortmund forması giyen Salih Özcan, çıktığı 70 maçta 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

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