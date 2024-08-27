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Fenerbahçe, Medina’yı kadrosuna katmak için bastırıyor!

Fenerbahçe, Boca Juniors’ın 15 milyon Dolar talep ettiği Arjantinli orta saha için teklifini 12 milyon Dolar’a çıkardı. Aradaki 3 milyon Dolar’lık farkın yapılacak görüşmelerle kapanması ve Medina’nın çubuklu formayı giymesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Fenerbahçe, Medina’yı kadrosuna katmak için bastırıyor!

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Fenerbahçe, Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen Cristian Medina için temaslarını sürdürüyor. Daha önce 22 yaşındaki orta saha için 11 milyon Dolar teklif eden Kanarya teklifini 1 milyon Dolar daha artırarak 12 milyon Dolar'a çıkardı. Boca ise Arjantinli yıldız için 15 milyon Dolar talep ediyor.

Fenerbahçe yönetiminin aradaki 3 milyon Dolarlık farkın kapanması için Boca ile görüşmelerini sıklaştırdığı ve Medina'ya Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için kararlı olduğu öğrenildi. Boca formasıyla bu sezon 23 maça çıkan genç orta saha söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç yaşta olmasına rağmen Boca Juniors formasıyla 153 maça çıkan Medina orta sahanın her bölgesinde forma giyebiliyor. Arjantin U 23 takımıyla da 10 maça çıkan Medina'nın Arjantin deviyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

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