Fenerbahçe, Medina’yı kadrosuna katmak için bastırıyor!

Fenerbahçe, Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen Cristian Medina için temaslarını sürdürüyor. Daha önce 22 yaşındaki orta saha için 11 milyon Dolar teklif eden Kanarya teklifini 1 milyon Dolar daha artırarak 12 milyon Dolar'a çıkardı. Boca ise Arjantinli yıldız için 15 milyon Dolar talep ediyor.

Fenerbahçe yönetiminin aradaki 3 milyon Dolarlık farkın kapanması için Boca ile görüşmelerini sıklaştırdığı ve Medina'ya Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için kararlı olduğu öğrenildi. Boca formasıyla bu sezon 23 maça çıkan genç orta saha söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç yaşta olmasına rağmen Boca Juniors formasıyla 153 maça çıkan Medina orta sahanın her bölgesinde forma giyebiliyor. Arjantin U 23 takımıyla da 10 maça çıkan Medina'nın Arjantin deviyle olan kontratı 2027 yılında sona erecek.