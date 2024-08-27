Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur’un cezaevinde rahat edemediğini öne sürmüştü: Cezaevi yönetimi iddialarını yalanladı!

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı sürecinde şimdi de cezaevi iddiaları yer aldı. Eylem Tok'un "Oğlum cezaevinde kötü şartlar altında kalıyor" iddialarına cezaevi yanıt verdi. Cezaevinin hazırladığı 2 sayfalık yazıyla annenin iddialarını yalanladı.

KEYFİ YERİNDE

Yazıda, "Timur Cihantimur cezaevinde kağıt oynayarak kitap okuyarak ve görüntülü konuşarak günlerini geçiriyor" dendi. Cihantimur, 12 Temmuz'da gözetim altında tutulduğu Connecticut'taki Manson Gençlik Enstitüsü'nden New Jersey'de bulunan Kuzeydoğu Çocuk Gözaltı Merkezi'ne nakledildi.