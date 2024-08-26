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Mendy’ye yakın markaj

Torino’nun Trabzonspor ile resmi temaslara başladığı Fransız ön liberoyla henüz ismi bilinmeyen bir İtalyan ekibinin de ilgilendiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024
Mendy’ye yakın markaj

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Trabzonspor'un geçtiğimiz sezonun başında Angers'den 4 milyon 400 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Batista Mendy, hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon oynadığı maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Özellikle Crystal Palace'ın bir süre önce kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu ancak teklifinin yetersiz bulunmasından sonra beklemeye geçen Ada ekibi dışında iki İtalyan kulübü de Trabzonspor'un kapısını çaldı. Fırtına ile resmi görüşmelere başlayan Torino'nun Batista Mendy için bonuslarla birlikte yaklaşık 10 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapacağı, Henüz ismi açıklanmayan bir başka İtalyan kulübünün ise Karadeniz ekibine fiyat sorduğu öğrenildi.

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