Trabzonspor’dan 10 numara transfer: Muhammed Cham resmi imzayı atacak!

Cham'ı havalimanında Trabzonsporlu taraftarlar, çiçek ve tezahüratlarla karşıladı. Dün sağlık kontrollerinden geçen 10 numara, resmi sözleşmeye imza atacak. Avusturyalı futbolcu, Trabzon'a ayak basar basmaz şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım. Bu süreç çok uzun sürdü ama; nihayet sonuçlandı. Benimle birlikte herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Uzun süredir Almanya'da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi bekliyordum. Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi 10 numara olarak değerlendirebilirim. Önemli olan hocamın benden ne istediği olacak. Hocamız ile görüşmemiz oldu. Bana Trabzonspor'dan ve gelecek planlarından bahsetti. Bunlar beni çok etkiledi ve heyecanlandırdı." Muhammed Cham kariyerinde 214 resmi karşılaşmada 42 gol, 34 asistlik performans sergiledi.

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