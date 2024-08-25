Fenerbahçe’de 7 sezonda 197 milyon Euro’luk oyuncu satışı

Son olarak 30+5 milyon Euro karşılığında Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a yollayan Fenerbahçe son dönemlerde yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler 2018- 19 sezonunda Josef de Souza ve Fernandao'yu 25 milyon Euro'yu satan Fener 2019-20'de ise Eljif Elmas'ı 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satmıştı.

2020-21 sezonunda Vedat Muriqi ve Jailson'la 26 milyon Euro karşılığında yolları ayıran Kanarya, 2021-22 sezonunda Frey, Thiam ve Ozan'dan (kiralık) 6 milyon Euro kazanan Sarı-Lacivertliler 2022-23 sezonunda ise Kim Min-Jae, Allahyar ve Ozan'ı 31 milyon Euro karşılığında gönderdi. Geçen sezon ise Arda Güler, Szalai, Rossi, Bruma, Altay ve Berisha'nın satışlarından 56 milyon Euro kazanan Kanarya Fenerbahçe bu sezonla birlikte son 7 sezonda 197 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı.