PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe'de 7 sezonda 197 milyon Euro'luk oyuncu satışı

Fenerbahçe son 7 sezonda 197 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Fenerbahçe’de 7 sezonda 197 milyon Euro’luk oyuncu satışı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son olarak 30+5 milyon Euro karşılığında Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a yollayan Fenerbahçe son dönemlerde yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler 2018- 19 sezonunda Josef de Souza ve Fernandao'yu 25 milyon Euro'yu satan Fener 2019-20'de ise Eljif Elmas'ı 18 milyon Euro'ya Napoli'ye satmıştı.

2020-21 sezonunda Vedat Muriqi ve Jailson'la 26 milyon Euro karşılığında yolları ayıran Kanarya, 2021-22 sezonunda Frey, Thiam ve Ozan'dan (kiralık) 6 milyon Euro kazanan Sarı-Lacivertliler 2022-23 sezonunda ise Kim Min-Jae, Allahyar ve Ozan'ı 31 milyon Euro karşılığında gönderdi. Geçen sezon ise Arda Güler, Szalai, Rossi, Bruma, Altay ve Berisha'nın satışlarından 56 milyon Euro kazanan Kanarya Fenerbahçe bu sezonla birlikte son 7 sezonda 197 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Tel Aviv’de uçuşlar askıya alındı: Celile’de siren sesleri | Gazze’de ateşkes çıkmazı
Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı
Ev kadınına emeklilik: Primlerin üçte biri devletten! Sosyal güvence gelecek
Cumhur İttifakı’ndan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | Kabine 21 yıl sonra Ankara dışında toplanıyor
İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi
Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı?
Milli sporcu Yusuf Dikeç’in annesi ile olan fotoğrafına hadsiz yorum! Elon Musk’tan övgü: Saygı duyuyorum
9 gün erişim engeli getirilmişti! Instagram tekrar kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamalar: Eğer bu adımları atmazlarsa...
Şimdi sıra Onuachu’da! Forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor’dan Southampton’a baskı
Başkan Erdoğan’dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışında önemli açıklamalar
Türkiye’nin yeni muhafızı: Pirireis | Sınıfının ilki haftalarca suyun altında gizlilik! İşte tüm özellikleri...
CHP’li Beşikçioğlu’ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak
CHP’de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel’den manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim
Almanya’nın Solingen kentinde kanlı festival! Bıçakla dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! Polisten şehri terk edin çağrısı | Bir şüpheli yakalandı
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule’den yeni paylaşım! Hırsızlık yaptığı iddia edilmişti! O pozla yanıt verdi
SON DAKİKA