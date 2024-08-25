SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aslı Bekiroğlu lösemiyi yenen minik hayranıyla Bebek'te piknik yaptı!

Aslı Bekiroğlu, lösemi hastalığını yenen minik hayranı Güneş Yıldırım ile buluştu. Yıldırım ile Bebek’te piknik yapan Bekiroğlu bu hareketiyle takdir topladı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Aslı Bekiroğlu lösemiyi yenen minik hayranıyla Bebek’te piknik yaptı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Aslı Bekiroğlu, uzun süredir mücadele ettiği lösemiyi yenen Güneş Yıldırım'la Bebek'te piknik yaptı. Uzun süre Yıldırım'la zaman geçiren Bekiroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Güneş kızımız 2.5 senelik mücadeleden sonra lösemiyi yendi. Güneş'le 'Sihirli Eller' projesinde tanıştık. Çocuklarımız geleceğimiz. Bir çocuğun yüzündeki gülücüğün sebebi olmak çok güzel... Annesi hastalığı yendiği haberini verince çok mutlu oldum. Hemen bir şeyler yapmak istedik"şeklinde konuştu.

FİYATLAR PAHALI!
Projelerinden bahseden Bekiroğlu, "Kutsal Damacana filmine dahil oldum. Buradan sete geçeceğim. Çok seveni var. Ekip şahane... Sete keyifle gidiyorum" diye konuştu. Tatilden bahseden Bekiroğlu, "Fiyatlar çok konuşuldu" sözlerine, "Yazın bir hafta Çeşme'ye gittim. Dediğimiz gibi fiyatlar çok pahalıydı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı güneyini vurdu! Tel Aviv’de uçuşlar askıya alındı: Celile’de siren sesleri | Gazze’de ateşkes çıkmazı
Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı
Ev kadınına emeklilik: Primlerin üçte biri devletten! Sosyal güvence gelecek
Cumhur İttifak’ından Ahlat çıkarması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | 21 yıl sonra ilk: Kabine toplanacak
İstanbul’un sırtına saplanan ihanet hançeri! İşte CHP’li İBB’nin Vaniköy’deki kaçak villa skandalında söylediği yalanların kronolojisi
Evlat edinene prim desteği: 10 soruda doğum borçlanması! Kimler hak sahibi? Ne zaman yapılmalı?
Milli sporcu Yusuf Dikeç’in annesi ile olan fotoğrafına hadsiz yorum! Elon Musk’tan övgü: Saygı duyuyorum
9 gün erişim engeli getirilmişti! Instagram tekrar kapatılacak mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan flaş açıklamalar: Eğer bu adımları atmazlarsa...
Şimdi sıra Onuachu’da! Forvet transferi yapmak isteyen Trabzonspor’dan Southampton’a baskı
Başkan Erdoğan’dan Aksaz Tersanesi Komutanlığı’nın açılışında önemli açıklamalar
Türkiye’nin yeni muhafızı: Pirireis | Sınıfının ilki haftalarca suyun altında gizlilik! İşte tüm özellikleri...
CHP’li Beşikçioğlu’ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak
CHP’de neler oluyor? FETÖ sözleri sonrası Özgür Özel’den manidar hamle: Cumhurbaşkanı adayı değilim
Almanya’nın Solingen kentinde kanlı festival! Bıçakla dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var! Polisten şehri terk edin çağrısı | Bir şüpheli yakalandı
Dilan Polat’ın kara kutusu Şule’den yeni paylaşım! Hırsızlık yaptığı iddia edilmişti! O pozla yanıt verdi
SON DAKİKA