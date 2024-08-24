Transfer biter kaptan belli olur!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, AHL Pay ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasına ilişkin düzenlenen imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özbek, Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık açıklamasıyla ilgili olarak, "Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezon değişiyor. Bu süreçte kaptanlık anlamında da değişiklikler yapılabiliyor. Galatasaray forması o kadar değerli ki herkesin bu formanın değerini bilerek kaptan gibi hizmet etmesi gerekir. Kimse endişe etmesin. Galatasaray, hizmet eden herkesin değerini bilir. Galatasaray'da kaptanlık yapısının oluşması, transfer sezonun bitmesiyle belli olur" diye konuştu. Young Boys maçı sonrası Muslera ve Abdülkerim ile ilgili yapılan eleştirilere tepki gösteren Özbek, "Young Boys maçında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bu oyuncular bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Takımın değerli oyuncuları. Bir maçla bunu değerlendirmek, Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Bu konuda eleştirilere fazla katılmıyorum. Rövanş maçımız var. Turu geçeceğiz. Bu yorumlar son derece yanlış" ifadesini kullandı.

BELGE VARSA SÖYLEYİN

Başkan Özbek ortaya atılan karaborsa bilet iddialarını, "Galatasaray ve karaborsa bilet satışı yan yana getirilmek isteniyor. Sistemi gayet iyi biliyoruz. Bizim bilet satışımız elektronik ortamda oluyor. Birisi gelsin desin ki 'Şu maçın biletini, şu kişiden, şu paraya aldım.' Her şeyi görüyoruz. Anında buluruz. Elektronik ortamda kimin ne bileti aldığı belli. Elinizde bir belge ve bilgi varsa gelin bize söyleyin. Bu işin ilk üzerine gidecek ve insanların gerekli cezayı alması konusunda ilk harekete geçecek kişi ben ve yönetim kuruludur" diye yanıtladı. Özbek, "Artık bunun sonlanması gerek. İnsanların Galatasaray'a kötülük ettiklerini farkına varması lazım. Şu ana kadar yaptığımız soruşturmada or- tada bir şey yok" dedi.