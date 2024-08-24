Mukiele iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da, Nordi Mukiele ismi gündeme geldi. Fransız sağ bekin menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildiği öğrenildi. Kartal, bu öneriye henüz yanıt vermese de Başkan Hasan Arat'ın PSG ile güçlü bağlantılarından dolayı, 26 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlı takıma katılabileceği de gelen haberler arasında. PSG'nin satış listesine koyduğu Fransız sağ bek, geçen sezon 20 maça çıktı. Söz konusu süreçte 1 asiste imza atan Mukiele'nin Fransız temsilcisiyle olan kontratı 2027 yılında bitecek.

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