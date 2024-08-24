Leicester Osayi’nin peşinde

Fenerbahçe'de Nijeryalı sağ bek Osayı Samuel ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leicester City'nin 26 yaşındaki yıldızla ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Ada ekibinin yıldız isim için önümüzdeki günlerde Sarı- Lacivertli kulüple temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Osayi'nin de şartların oluşması halinde İngiliz ekibinde forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon 5 resmi maçta 346 dakika sahada kalan kanat savunucusu bu süreçte 1 asiste imza attı.

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