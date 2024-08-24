İşte gerçek Mendy

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın geçen sezondan bu yana genellikle stoperde görevlendirdiği Batista Mendy St. Gallen karşısında asıl bölgesine döndü. Avcı, savunmayı Savic ve Denswil'e emanet ederken Mendy, 8 numarada görev alarak iyi bir performans ortaya koydu. 39 kez topla buluşan 24 yaşındaki futbolcu 24/25 pas isabeti, 2/2 uzun top, 3/9 ikili mücadele kazanma, 1 şut engelleme, 1 pas arası ve 1 top çalma gibi istatistiklerle oynadı. Karşılaşmadaki diğer bir detay ise Abdullah Avcı'nın, Orsic'in ismini St.Gallen maçının kadrosuna yazdırmasıydı. Hırvat futbolcu ilk kez 11'de olduğu maçta performansıyla büyük beğeni topladı. Hocasının güvenini boşa çıkarmayan Orsic, gelecek için ışık verdi.

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